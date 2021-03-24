曾患精神病三天没吃药 狂汉拿刀砍路人

（早报讯）狂汉因压力大，3天没吃药，为了让心情好一点，竟拿刀子往陌生女子头部和身体乱砍去，最后被几名路人制伏。

这起时间发生在去年9月29日约中午12时02分，地点在蔡厝港3道第409座组屋楼下的露天停车场。

被告是23岁的梁宏伟（译音），他昨天承认一项用刀子蓄意伤人的控状。

据案情显示，曾患精神病的被告案发当天在家时突然倍感压力，已经3天没吃药。他为了让自己开心，不要活在痛苦中，于是决定要做点事伤害他人。

被告到厨房拿了刀刃有17公分长的刀子，之后到案发现场附近，“看上”一名27岁女郎。

被告在与女郎距离两米远时，从后头拔出刀子，女郎见被告行为古怪，察觉情况不对，拔腿就跑。不料女郎在途中跌倒，被告跑上前，往女郎的头部和身体砍去。

女郎几经挣扎，成功站起继续逃命，边奔跑边大喊求救，她的求救声引来几名公众注意。

被告最后被公众包围，其中一名公众刚好是警员，他要求被告把刀子放下，不过被告不肯，大喊一声“为什么”后，用刀子割自己的手臂。警员见状，立即抓住被告右手腕，并在公众的帮助下，将被告制伏。

女郎头皮、背部和手脚有割伤，两周不能走路。

受害女郎事后被送往国大医院接受治疗。她全身上下有7处伤势，当中头皮、背部和手脚有割伤。女郎复诊时申诉，自己两周无法走路。

被告有精神失常病例，或患上精神分裂症，被告代表律师要求更新被告的精神报告，控方没有提出反对。案展下个月5日下判。