网扮“辣妹”装可怜骗钱 无业男监六月四周

（早报讯）利用女友酥胸照当推特头像，24岁无业男网上乔装“辣妹”，胡诌替男友和父亲还债、没钱吃饭和租房等理由装可怜，向29岁男子借钱，后者动了真情，一个月内把近9000元转给“她”，事后才惊悉情人是男儿身。

这名男扮女的被告承认抵触传播猥亵照和欺骗等五项控状，其余五项则交由法官下判时一并考虑后，昨天被判坐牢六个月又四周，以及罚款2000元。

为了保护受害者，媒体不得报道受害者和被告名字。

根据案情，被告案发时与大七岁的女友共谱姐弟恋，然而他竟利用女友的酥胸照当推特头像，乔装“辣妹”在网上召客提供性爱聊天服务，每48小时收费200元。

去年4月4日，被告用假推特账号追踪一名29岁男子，后者看到被告推特上的酥胸照后，主动与被告闲聊。

男子一开始以经济困难拒绝，并称照片和视频无法满足他，但最后在被告的游说下妥协，同天转了200元给被告。

被告后来编出一串谎言跟他借钱，包括谎称男友曾用“她”裸照向阿窿借钱、要帮父亲还债，否则会被逼卖淫、没钱还医药费又要租房等。

信以为真的男子对被告动了真情，便向父亲借钱，在一个多月内14次转账共8960元给被告。

男子后来发现被告不还钱，便不再回复被告，结果被告竟指对方“见死不救”，害“她”流落街头，更吵着闹自杀，还扬言在网上抹黑他，气得男子报警处理，才惊觉被告竟是“男儿身”。

东窗事发后，被告被传召到警局录口供，他却在警局内拍了五张照片，声称只是要跟女友“报行踪”，抵触基础设施保护法令。