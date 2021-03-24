Torque被指令投资者蒙受损失 警接获至少70起报案

（早报讯）由新加坡人经营的加密货币交易平台Torque被指让投资者蒙受巨额损失，警方已接获至少70起报案，有投资者称损失价值数百万元的加密货币。

据《海峡时报》报道，在2019年注册于英属维尔京群岛（British Virgin Islands，简称BVI）的Torque，目前有超过1万4000名来自120多个国家和地区的投资者，但不清楚有多少来自新加坡。

上个月在农历新年前，该公司通知散户投资者，一名职员违反公司条例，未经授权就进行交易，结果导致公司的交易账户出现严重亏损，公司因此冻结投资者账户，以免损失更重。

Torque总裁王伯纳德（译音，Bernard Ong，33岁）说，一旦调查结束，投资者将能把户头内剩余的资金提出，或继续在平台上交易。但他随后却向英属维尔京群岛的法庭申请清盘，并在上周获得批准，由保华（Borrelli Walsh）公司负责清盘程序。

保华对Torque的初步调查显示，截至本月2日，该公司的债权人索赔估计达3亿2500万美元（约4亿3600万新元），截至本月14日的加密货币总价值则约910万美元。

王伯纳德也说，他已向新加坡警方报警，并称造成损失的职员不是来自新加坡，公司目前仍联络不上该名职员。

他表示，公司了解投资者的愤怒与不满，也在竭尽所能帮助客户，包括随时与任何相关监管单位配合调查。“保华已接管公司，公司已不再由我掌管。”

他的律师沙彬恩德（Sarbrinder Singh）说，公司委任保华是为了“追查违例员工和被挪用资金的下落，让Torque的亏损降到最低”。