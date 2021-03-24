虽未获准在本地使用 我国按供应合约接收科兴疫苗

（早报讯）我国政府与科兴疫苗供应商签署了供应合约，因此尽管科兴疫苗未获新加坡卫生科学局批准使用，我国还是按合约允许科兴疫苗送抵我国。

联合领导政府抗疫跨部门工作小组的卫生部长颜金勇今天在记者会上就媒体提问为何科兴疫苗（Sinovac）会在未获批准使用前就运抵本地一事做出解释。

颜金勇说，按照合约，20万剂科兴疫苗送抵本地，而新加坡也接收了这批疫苗。

但他指出，政府允许疫苗送往本地，但未允许民众接种这批疫苗是因为卫生科学局还没批准这款疫苗的使用。当局将继续和供应商接洽，获取更详尽的资料，好充分地评估疫苗的安全性。

除了科兴疫苗，我国政府目前已批准辉瑞（Pfizer）与BioNTech联合开发的冠病疫苗及美国制药公司莫德纳（Moderna）开发的冠病疫苗在本地使用。

与颜金勇联合领导抗疫跨部门工作小组的教育部长兼财政部第二部长黄循财指出，我国政府在本地未批准这三款冠病疫苗的使用前就预购了这三款疫苗。

早在去年较迟时候，这些疫苗仍未获准使用时，已有一个委员会探讨市面上有哪些供采购的冠病疫苗，而政府当时已表示会预购这些疫苗。

黄循财说：“虽然有几款疫苗最终可能是没有效的，但我们想要提早安排购买疫苗的事宜……这样我们就能确保能为国人添购疫苗。”

而在预购疫苗后，研发疫苗的公司才开始完成疫苗试验和提交相关数据，而疫苗须待我国当局批准使用。