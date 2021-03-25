国大宿舍污水测出冠病病毒 437人检测结果呈阴性

（早报讯）新加坡国立大学大学城宿舍北楼污水中测出冠病病毒核糖核酸后，438名住在受影响宿舍单位的居民已完成病检测，其中437人的检测结果呈阴性反应，另有一人的检测结果尚未出炉。

卫生部昨晚发布文告透露上述信息。

国大安全、卫生与环境处处长白天源博士早前向师生发出通告，告知他们从大学城宿舍（UTown Residence）北楼采集到的污水样本中含有少量冠病病毒核糖核酸（ribonucleic acid）。

通告中提到，国大是从去年12月7日开始在校内所有宿舍实行污水监测计划，并在上周六（20日）收集到的污水中测出冠病核糖核酸，有问题的样本来自大学城宿舍北楼。

卫生部早前指出，有证据显示可能是因为入住者中有人曾感染冠病，并在康复后排出病毒。

另一方面，截至昨天中午12时，本地新增15起境外输入冠病病例，当中只有一人出现症状。本地社区已连续12天没有新病例，客工宿舍则连续24天“保零”。

新增病例中，有三名是从英国或印度尼西亚回返本地的新加坡公民；有九人是从孟加拉、印度、印度尼西亚和马来西亚入境的工作准证持有者；另外两人是来自印度的工作证件持有者；一人是来自印度尼西亚的眷属证持有者。这些病例都已在抵后接到居家通知。

截至昨天中午12时，我国冠病病例累计有6万零236起。