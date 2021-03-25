超过15万名雇主下周二起将获总值超过30亿元雇佣补贴

（早报讯）超过15万名雇主从下周二（30日）起将收到政府发放的新一轮雇佣补贴，补贴总额超过30亿元。估计会有超过200万名在职本地员工受益。

为协助企业应对冠病疫情冲击，政府去年2月推出雇佣补贴计划（Jobs Support Scheme）。副总理兼经济政策统筹部长及财政部长王瑞杰今年2月发表财政预算案声明时宣布延长雇佣补贴计划，受疫情最大影响的领域可获得多达六个月的薪金补贴。

加上这一轮补贴，雇主至今共获得245亿元的资助，用以补贴在职本地员工的工资。

根据财政部与税务局星期四（3月25日）发的文告，本轮补贴将减轻雇主去年9月至12月的薪金成本，每名员工薪金中的首4600元可获多达50%的补贴。

受疫情影响最大的航空、宇航和旅游业可获50%补贴。餐饮业、零售业、文化艺术以及海陆交通及离岸领域则获30%补贴。

建筑环境业雇主去年9月和10月发放的薪金会获得50％补贴，11月和12月则减少至30％。其他领域则获10％补贴。

至于未获批准恢复现场作业的公司，每个月可继续获得50％补贴，直至本月或获准恢复作业为止。

符合补贴资格的雇主将接到信件通知，他们也能上政府税务网站（MyTaxPortal）查看电子信件。使用企业版PayNow的雇主，会最早从本月30日起陆续收到补贴。其他雇主则从4月5日起收到支票。

不过有大约5500名雇主须等到下个月底才会收到补贴。文告指出，这是因为贸工部仍在核对用于计算补贴额的公司重开日期。所有受影响的雇主会通过信件或电邮收到通知，雇主也可上go.gov.sg/JSSreopeningdate查询。