3年送逾2万份订单 送餐员将获近2万元奖金

（早报讯）一名Deliveroo多产送餐员将获得1万8500元的奖金。

这名高效的全职送餐员曾先生（Jude Chan，译音，33岁）很快就会因为他过去三年的努力而得到回报。

Deliveroo公司预计本月底在伦敦证券交易所上市，为感谢送餐员的付出，全球数百名送餐员将获得1万8500元的一次性奖金，而曾先生是其中一人。

曾先生接受《新报》的采访时表示，他听到这个消息时很惊讶。

他透露，平均每天接到30至40份订单，在他为公司服务的3年时间里，已完成逾2万1500份订单，是本地Deliveroo平台上，同一时段完成最多订单的送餐员之一。

他说:“这是一种荣誉，我们的努力得到认可，感觉很好。我会把一部分的奖金捐给慈善机构，大部分用于投资。”

全球约3万6000名Deliveroo送餐员将有机会获得金额不等的一次性奖励。

符合条件的本地送餐员将获得1万8500元、1850元或925元。所有在Deliveroo工作至少一年并完成2000个订单的送餐员将获得370元。

Deliveroo的创始人兼首席执行官Will Shu表示：“送餐员是我们业务的核心，我们想回报他们的努力，正是他们的努力成就了今日的Deliveroo。在过去的一年里，送餐员不仅提供美食，支持了企业，也让弱势群体或自我隔离的人在疫情期间能够安全的待在室内。我们想要说声谢谢。”