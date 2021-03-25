不肖子发酒疯 啤酒罐打老父监15个月

（早报讯）出狱两周又犯案！嗜酒如命的不肖子，常常喝酒后发酒疯，对七旬老父动粗，曾八次因抵触父亲的个人保护令而入狱。这次他出狱后又醉酒大闹，还用啤酒罐打74岁老父、对父亲飙粗口和赶他出家门。

50岁的陈祥福（译音）昨日（3月24日）被判坐牢15个月。由于假释期间干案，被告还得多坐44天牢。

《联合晚报》曾在四年前报道，无业汉陈祥福嗜酒如命，两个月内曾多次对父亲和妹妹动粗和爆粗，逼得父亲得大义灭亲报警，最终把他送入监牢。

他昨日再度回到国家法院，共面对12项控状，其中包括抵触个人保护令、防止骚扰法令、酒类管制（供应与饮用）法令等。主控官以其中五项提控，余项交由法官下判时一并考量。

主控官庭上指出，被告于去年7月11日获得假释，却在两周后再度犯案。根据控状，他在去年7月23日到11月9日之间，多次酒后闹事，其中两次发生在家中。

去年7月23日晚上8时56分，被告的父亲回家，见醉醺醺的被告把家里搞得一片狼藉，上前说他两句。被告不仅对父亲爆粗口，还用啤酒罐打他。父亲担心个人安危，逃到组屋底层报警。

两天后，同样的戏码再次上演。被告一早就开始喝酒，在家中大吵大闹，做了夜班想休息的父亲都不得安宁。晚上8时30分，父亲忍无可忍，叫他小声点，他却对父亲爆粗口，赶他出去，气得父亲再度报警。