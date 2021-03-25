玛莎拉蒂轿车失控冲路堤撞断树

（早报讯）疑雨天路滑，一辆玛莎拉蒂轿车失控冲上路堤，车子撞断一棵小树和路牌后继续往前冲，直到撞上另一棵树才停下。

这起车祸发生在昨天（3月24日）下午1时03分，地点是大巴窑1巷往6巷的路段。

有网民将车祸现场照上传到SG Road Vigilante面簿，画面显示一辆玛莎拉蒂轿车撞向一棵树，车子的左前轮严重毁坏，右侧有摩擦痕迹，车内的两个安全气囊弹出。车子旁边有一棵小树被撞断，倒在左边车道。

记者走访现场时发现轿车除了撞树，也撞倒了一个路牌。小树已被清走，车道表面看起来湿滑，路上留下了玻璃碎片、车牌及汽车零件。

附近居民郑先生（30岁，自雇人士）受访时说，事发时他听见刹车声和轮胎打滑声，接着听到两声巨响，一看发现黑色轿车撞上路旁的两棵树。

不愿具名的男目击者则说，事发前刚下了一场大雨，马路湿滑，轿车可能在转换车道时失控打滑，先撞小树和路牌再撞树。

“小树承受不住猛烈的撞击力断裂，路牌也断裂，另一棵树则没断，男车主自行下车，好像有受伤。”

附近油站职员萧先生（65岁）则说，轿车随后被拖走，几名清洁人员清理碎片及倒下的树枝等。

警方受询时指出，警方接获车祸通知后赶到现场，一名30岁的男汽车司机拒绝送院。调查仍在进行中。