滨海湾金沙获选世界最美建筑第二名

（早报讯）滨海湾金沙在一场“黄金比例”之战中获选为世界最美丽建筑第二名。

英国屋顶建材供应公司Roofing Megastore公布了一项趣味评选活动结果，利用黄金比例来选出全球最美的50大建筑。

排名前五的建筑物依次为英国圣保罗大教堂（St Paul’s Cathedral）、新加坡滨海湾金沙酒店、英国威斯敏斯特大教堂（Westminster Abbey，又译西敏寺）、日本大阪城，以及俄罗斯的圣巴西尔大教堂（St. Basil’s Cathedral）。

若以国家来计算，美国有六座地标建筑上榜，是囊括最多席位的国家，入选的包括纽约帝国大厦和克莱斯勒大楼（Chrysler Building）等，德国紧追在后，有五座建筑上榜。

这项评选活动研究了全球100栋知名建筑的黄金比例，来判定哪些建筑在视觉上最能引人注目。研究员先绘出一栋建筑的九个基本点，例如建筑的左上角、右上角和中间点等，然后再测量点与点之间是否符合黄金比例。

获选最美建筑的圣保罗大教堂建于1710年。研究员计算出的结果显示，它的数据有72.28％符合黄金比例，排在第二位的滨海湾金沙酒店则是70.88％。

Roofing Megastore今天发出的文告中指出，在50大建筑中只有四分之一建于19世纪之后，一些当代建筑的比例与黄金比例的符合度极低，显示经典的歌德和罗马式建筑仍最契合黄金比例。