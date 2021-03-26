周五开市前可关注股票

（早报讯）政府放宽解封第三阶段限制措施，带动银行股、房地产股和交通股等走高，新加坡海峡时报指数微涨8.40点或0.27％，闭市报3141.71点。

美国股市周四隔夜后市上涨，避免了连续第三天的下跌，因经济前景继续向好。道琼斯工商指数上扬0.6%，标普500指数收涨0.5%，纳斯达克指数收高0.1%。

下列为今早开市前可关注股票：

1. 本地发展商近期面对土地和建筑成本高涨、盈利率下跌和政府可能推出降温措施等诸多挑战，但本地最大发展商之一的城市发展（CDL）看好本地楼市能维持韧性，有信心集团能克服挑战和逆风，集团住宅业务仍大有可为。

城市发展集团总经理谢仰丰昨天在新高档私宅项目“隽峰”（Irwell Hill Residences）的推介活动上指出，城市发展深耕新加坡市场近60年，目前集团全球资产组合共237亿元，有五成是在新加坡，是新加坡市场的领先者。

该集团将于本周末推出靠近世界城的“隽峰”，共有540个单位，单人套间（studio）从99万8000元起跳，尺价相当于2507元。

2. 马可波罗海业（Marco Polo Marine）自从2018年初完成债务重组之后，致力管理成本及现金流，保持强劲的净现金情况，允许它渡过冠病大流行的深处并崛起比以前更强。

集团周三晚上发布业务报告指出，在向九个战略投资者筹得6000万元以及完成重组后，马可波罗海业在2018财年得以重新开始，并且在2019财年取得息税折摊前盈利（EBITDA）。虽然2020财年（截至去年9月底）受到冠病大流行的冲击，但息税折摊前亏损（EBITDA loss）得以比2018财年更少。若不包括合资公司的业绩，集团过去三年都取得息税折摊前盈利。

3. 胜宝工业信托（Sabana REIT）的两名董事，在占股12％的单位持有人表示不支持他们继续担任董事后辞职。

信托管理公司周三（24日）晚上披露两人辞职的消息。这两名董事杨伟强（Yeo Wee Kiong）和许炳炎刚在今年1月1日，被委任为独立非执行董事。

这是为了让信托可以有四个独立非执行董事。独资拥有管理公司与在胜宝工业信托20.88％的物流房地产发展商ESR Cayman，没有参与委任过程。

4. 逢来发集团（Hong Lai Huat）配售附加股的计划获得股东支持。该公司将在今天分配达2亿9591万新股给接受附加股的股东，公司预料附加股将于本月30日上午9时开始交易，并表示到时会做出相关宣布。

这些附加股每股售价9.1分，筹集共2630万元。

5. 在新马两地经营疗养院的宜康医疗保健（Econ Healthcare）计划在新加坡交易所的凯利板挂牌上市，昨天在新交所提交了初步招股书。该公司在2019财年与2020财年的净利分别是430万元和约400万元，2021财年上半年净利是365万元。