联昌银行新加坡将展开裁员行动

（早报讯）联昌银行新加坡（CIMB Bank Singapore）在进行业务检讨后，将裁退部分员工和关闭乌节路分行，作为公司重组的一部分。

联昌银行新加坡首席执行官李明德日前发给公司职员的备忘录中写道，这是银行修改其战略以侧重可持续增长，以及银行致力成为“领先且专注于亚细安的银行”愿景的举措。

在展开裁员行动前，联昌银行在新加坡有约1200名员工。该银行接受媒体询问时，不予置评受裁员行动影响的员工人数以及他们主要来自哪个部门。发言人表示，银行正与内部和外部支援小组合作，协助受影响人员应对过渡期。

发言人也强调说：“新加坡是联昌集团的核心和重要市场，我们将继续在主要增长领域进行投资。随着集团战略调整，联昌银行新加坡将进一步定位为集团的亚细安银行业枢纽，重点在财富管理、中小企业银行，区域公司以及财资（Tresasury）和市场业务。”

联昌银行新加坡去年致力提高员工技能，特别是在数码、数据和设计流程方面，并部署50多名员工在这个新增长领域。

李明德在备忘录中写道：“令人遗憾的是，我们的工作人员中将有一部分受到重组影响。”我们将确保尽早通知受影响的员工，并将尽一切努力协助他们应对过渡期。”

据了解，所有受影响员工已获得通知。

联昌集团近期面对逆风，上月公布的全年业绩显示，集团净利下跌73.8％，报11亿9000万令吉（3亿8700万新元）。部分原因是新加坡的石油和天然气借贷蒙受巨额减值。新加坡是联昌集团去年在消费、商业和批发银行业务等三个领域均出现亏损的唯一市场。