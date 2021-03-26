买机票送女友再去搏杀 食阁经理失信3万余元监27月

（早报讯）为买机票送越南女友回国，食阁经理监守自盗，短短6天内失信3万7151元，还拿赃款到赌场搏杀，昨午（3月25日）被判坐牢27个月。

被告是52岁的李春明，他从去年4月4日开始在位于100号道拉实街（Tras Street）的食阁担任经理。被告主要负责食阁的业务运作，包括管理在柜子里的保险箱和存入营业所得。

调查显示，被告在去年11月19日突然发简讯告诉上司，称要请病假。隔天，他通过简讯告诉上司他要离职，然后便失联。

同天傍晚，上司检查了保险箱后，发现被告留下字条，表示他在11月13日至18日期间，偷走了3万7151余元。

上司随后报警，被告于今年1月11日到警局自首，承认罪行。

调查揭露，被告干案后，花3000元买机票给女友，然后把剩余的钱都拿来赌博，事后也没做出赔偿。

控方表示，被告案底累累，曾在1996年、2000年和2013年，因失信罪入狱。

2013年，被告谎称在澳大利亚度假村工作，声称该度假村正在聘请员工，但要求职者自付买机票的费用。怎料，求职者付钱给被告后，他却失联，一共卷走8800元。

控方指出，在这起失信案件中，被告失信的数额比2013年来得多，促请法官判他坐牢至少30个月。

被告昨天承认一项失信控状后，被判坐牢27个月。（人名译音）