数度非礼熟睡妻姨 私召车司机监14月

（早报讯）28岁私召车司机三度趁妻姨熟睡时隔着衣服袭胸，她都没有发现。食髓知味的他得寸进尺，竟把手伸入妻姨的上衣内非礼她的胸部。男子昨日（3月25日）被判坐牢14个月。

被告共面对五项非礼罪，主控官以其中三项提控，余项交由法官下判时一并考量。

由于被告与受害人是亲戚关系，为了保护受害人，法官下令媒体不得公开任何可能泄露受害人身份的资料，包括被告的姓名。

被告指2017年便和妻子一家住在一起，若妻子的祖父母来访过夜时，妻姨便会睡在客厅的沙发上。

调查揭露，2019年7月的某天，被告清晨6时30分准备出门，经过睡在客厅的妻姨时，心生色念，便伸手摸了妻姨的胸部后才去上班，妻姨却没有因此被吵醒。

同年9月22日凌晨4时06分，被告放工回家，又见妻姨睡在客厅的沙发上，又上前摸了摸她的胸部再回房。同样，妻姨仍继续熟睡。

不满足的被告还想再摸，悄悄爬到沙发旁，二度袭胸，再快速逃回房内。

一连两次非礼都没被发现，被告第三次出击，得寸进尺地把手深入妻姨的上衣内抚摸她的胸部。这次，妻姨醒了，他匆匆逃回房内，而妻姨很快地又睡着了。

妻姨同天上班后，翻阅电眼，惊见被告非礼她，致电告知父母，并说她不敢回家，并随之报警。

主控官指被告背叛家人的信任，趁受害人熟睡时非礼她，理应严惩，促请法官判他坐牢16个月。

被告的代表律师为他求情时则说，被告第一时间承认罪行，坦白地道出自己所有的非礼行为。此外，被告也患有心脏疾病，医生曾说随时可能离开人世，恳求法官轻判。法官最终判他坐牢14个月。