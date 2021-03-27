同个垃圾槽 1周失火3次 居民疑有人纵火

（早报讯）短短一周内，同个垃圾槽连续3次失火，居民怀疑有人故意纵火。

这个位于大巴窑6巷第52座组屋的垃圾槽，过去一星期失火3次。受访居民张先生（62岁，自雇人士）透露，近2年来，垃圾槽不时会失火。

“每一次都是44-46号之间的垃圾槽起火，有时火势太大，就会惊动民防部队，否则就由清洁工人或居民协助灭火。”

他指出，垃圾槽较潮湿，若普通烟蒂，相信不会引发火患，加上每次都是同一个垃圾槽，怀疑是有人故意为之。

另一名受访者黎女士（61岁，退休人士）则指出，以往每隔几个月就会失火，但今年的频率越来越高，本月更多次发生。

“每次失火，垃圾槽把手就会变得很烫，还会传来烧焦的味道及浓烟。”

她透露，虽住在较高楼层，难免也会担心遭殃。不过，由于没有纵火证据，因此至今都不曾报警。

记者走访时，垃圾收集处至少有8个被烧毁的垃圾桶。

民防部队证实，昨日中午约1时接获投报，民防人员到场后，利用消防水管（Hose Reel）扑灭火势。

清洁工透露，他工作数年，最近失火频率越来越高，垃圾桶常被烧坏，只能不断更换新的。

“很多垃圾桶都被烧出大洞，不能再用，而且垃圾桶都不便宜。”

民防部队呼吁民众，为了避免引发垃圾槽火患，因避免将易燃物如油漆、煤油，还在燃烧的灰烬和烟头等丢入垃圾槽内。