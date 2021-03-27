男子租房当淫窟 聘替死鬼幕后收租

（早报讯）男子用母亲卖屋所得的钱，租房当淫窟，还和同伙聘人当“替死鬼”，但幕后黑手的身份终究被警方识破。

被告是陈永铭（49岁），面对六项控状指他在自家开妓院、窝藏逾期逗留者以及依靠经营妓院生意所得收入为生，触犯妇女宪章和移民法令。控方以其中三项提控，余项交由法官下判时一并考虑。

案情显示，被告与另外两名男子一起经营“开工房”。2017年12月，他与老朋友黄德川（54岁）见面，对方问他要不要“投资”5000元做妓院生意，收益高达40%。

被告同意，并打起母亲卖掉组屋所得的10万元主意。被告从中取走5000元，与黄德川一起租下跑马铺路的一个单位，将单位租给卖淫女。此外，被告还找61岁的卓来添当替死鬼，自己则躲在幕后操控，每10天就能收到800元至900元的房租钱，共赚了7500元的不义之财。

2017年11月，一名女子从中国来到本地从事表演工作，在朋友建议下开始卖淫。为赚钱，她逾期逗留。2018年3月，她在另一名友人的邀请下，搬入被告等人租的单位。每天支付140元房租钱。3月中旬至26日之间，她在单位为26名嫖客提供性服务。

移民局和警方在2018年4月10日到其中一个单位突击检查时，发现两名卖淫女，同时起获42个保险套、两支润滑剂和几支手机。逾期逗留的卖淫女被罚款300元。黄德川被判监16个月又两周，罚款5万3000元，卓来添则已被判监禁六个月又四周，罚款2600元。

被告被判入狱六个月又九周。

控方指出，被告是促使这一切非法行为的根源，要求判被告监禁九个月。

法官下判时说，被告不仅用他母亲的卖屋钱和其他两人在住宅区经营淫窟，还在幕后操纵他人做他的替身，考虑到在住宅区开妓院存在明显的道德风险，因此有必要遏制这类活动。（人名译音）