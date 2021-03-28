新增社区病例是一名兼职食品包装人员

（早报讯）我国昨天（3月27日）唯一的社区冠病病例是一家餐饮供应公司的兼职食品包装人员，可能是在早前受感染，目前和其他病例暂无关联。

根据卫生部文告，该名48岁女永久居民在加基武吉1路（Kaki Bukit Road 1）5号的Sheera公司担任兼职食品包装人员。她的工作无须和顾客接触。

她曾于去年3月前往印度，并于12月11日返回新加坡。她之后在指定设施履行居家通知至12月25日，在21日隔离期间接受的检测结果呈阴性。

她并未出现症状，但因为准备再次前往印度，而在本月25日接受检测，隔天出炉的结果呈阳性，被救护车送往国家传染病中心。

国家公共卫生实验室本月26日为她再做检测，结果呈阴性，血清检测呈阳性。卫生部说，这名病患可能是早前感染并在排出体内的病毒碎片。由于无法断定她是何时受感染，卫生部将采取一切必要防范措施。

我国昨天新增共23起冠病确诊病例，除了上述社区病例，其余22起均属境外输入，抵新后就开始履行居家通知。

其中，有一名49岁新加坡男子于本月11日从哈萨克斯坦回国，并在指定设施履行居家通知至本月25日。他在11日和24日的检测结果均呈阴性。不过，他在24日晚上开始咳嗽，却没有通报症状，并于25日隔离结束后照样回家。26日，他开始发烧、头痛，前往普通诊所求医后接受检测，同日确诊送院。

社区病例近期到访过的地点增加两个，分别是慕斯达法购物中心和小印度南洛街（Dunlop Street）118号的Haniffa。

截至昨天中午，本地累计确诊病例达6万零288起。