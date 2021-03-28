非法占用土地事件引关注 揭至少另四个“秘密花园”

（早报讯）七旬夫妇丛林打造小农场，新加坡土地管理局下令清除。非法占用国家土地事件引关注，全岛各地被揭至少有另外4处“秘密花园”。

《新明日报》连日报道，有人在蔡厝港大道附近一个树林深处自发开垦“小农场”，种植木瓜、香蕉、斑斓叶等植物。

土管局职员接获通报后到场检查，并贴出告示要求当事人在限期之前清走所有物品。

根据《海峡时报星期刊》报道，另一名身材瘦小的85岁老翁，10多年以来都会徒步爬上武吉甘柏一带的一个100米高小山丘，打理山上的一片“秘密花园”。

记者走访时，这名老翁施先生（音译）独自一人在烈日下用锄头耕种。他说，自己每天爬山当锻炼身体，也会在这个约半个篮球场大小的种植园内种些鲜花、甘蔗、木薯等。

另外，记者也发现在武吉巴督西8道附近的树林，也分布了多个小花园，里面种有南瓜、番茄、木瓜等植物。附近一名建筑管工告知，有人在这里种植已超过20年。据观察，现场也放有种植用的工具、衣服以及水桶等。

此外，淡滨尼生态园比邻地铁轨道的一处树丛旁边，也设立起了一间房间大小的“小天地”，现场有两个神台，一些鲜花以及小神像。

动物园附近的一处树丛里，也有人用木头搭建起了一间小屋，里面甚至有椅子、煮食用具和大水桶。建屋发展局表示，会在其管理的国家用地进行例行检查，若发现违法建筑和植物，会通知当事人这种做法属于擅闯，可被罚款高达5000元以及监禁长达6个月。