“美女”嘘寒问暖骗公众个人资料 警方吁提防

（早报讯）骗子又有新招数，冒充年轻女子发美女照，还亲切地嘘寒问暖，从中骗取受害人的个人资料，警方呼吁公众加以提防。

不少公众近日来在WhatsApp通信平台都收到不同“年轻女子”的短信，一般女子会称自己回香港探亲，疫情关系无法回来新加坡，然后让接收短信者点击一个香港号码，好让两人可以继续互发短信。

发信人一般会先发来一张年轻女子的照片，还会亲切慰问：“新加坡疫情怎么样了？希望你也能注意健康。”

针对这类WhatsApp短信，警方昨天（3月27日）发文告表示，这是新的诈骗手法，并提醒公众收到短信时要小心。警方相信，骗子是想骗取收信人的个人资料，之后或许会要求收信人汇钱给他们。

发信人的手机号码一般上以“+62”开头，他们会自称换了号码，让收信人回复另一个手机号码，这个号码通常以“+852”开头。

警方呼吁公众，收到这类短信后可屏障对方，同时也要记得举报发信人。警方也提醒，切勿汇钱给不认识或没见过面的人，也千万别点击对方发来的链接。

公众可上网www.scamalert.sg或拨打反诈骗热线1800-722-6688了解防骗知识，也可拨打警方热线1800-255-0000或上网www.police.gov.sg/iwitness提供线索。