医药协会拟对保险公司进行排名并成立投诉委员会

（早报讯）私人综合健保计划近日争议不断，新加坡医药协会宣布，将开始对保险公司进行排名，并设立投诉委员会收集保险公司任何不公平的行为，为公众发声。

医生组织和保险业者，双方针对有37年历史的私人综合健保计划（IP）是否还符合时宜的分歧近日越演越烈。卫生部长颜金勇在国会拨款委员会辩论卫生部开支预算时说，卫生部已让新加坡医药协会（SMA）、医学专科学院（AMS）和人寿保险协会（LIA）成立三方委员会来探讨和解决。

代表8800名成员的的新加坡医药协会今天（3月28日）发表措辞强硬的立场声明，指保险公司应对附加险保费增加和保户索偿额增加负责。协会虽同意推出共同承担额，但指保险公司也应该解决咨询团的不透明性和理赔额偏低的问题。

其中，医药协会将在今年4月年度大会后成立委员会，开始向会员进行调查以对保险公司进行排名，排名结果将会公开。

评估的标准将包括咨询团的开放度、选择咨询团医生标准的透明度、申请预授权的便利性和及时性、理赔的及时性、索赔的费用是否符合卫生部收费标准，以及向非顾问团医生求诊时对保户的限制和惩罚。

另外，医药协会也将成立投诉委员会，让医生和病患投诉保险公司。委员会将受理保险公司拒绝或延迟理赔，不顾忌病患的利益要求他们寻求其他的护理，以及对任何一方不公平的情况。这些投诉将会通报给相关机构以便让当局采取行动，委员会之后也将公开投诉相关的数据和信息。