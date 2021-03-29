南北地铁线信号故障五小时 部分站点间一度延误至少45分钟

（早报讯）南北地铁线今早出现信号故障，部分站点之间的地铁服务一度延误至少45分钟。SMRT后来重置南北线信号系统，列车服务在信号故障发生五个小时后恢复正常。

SMRT今早（3月29日）凌晨5时47分发推特通报，因信号故障，莱佛士坊站和大巴窑站之间的穿行时间增加25分钟，乘客也可在滨海南码头站和大巴窑站之前乘坐免费普通及接驳巴士服务。

[NSL]: Due to a signalling fault, pls add 25mins train travel time btwn #RafflesPlace and #ToaPayoh. Free bus and free bridging bus services are available between MarinaSouthPier and ToaPayoh. — SMRT Corporation (@SMRT_Singapore) March 28, 2021

6时40分，SMRT再发推特呼吁乘客避免乘坐地铁前往碧山站和滨海南码头站之间的站点，大巴窑站和滨海南码头站之间提供免费普通及接驳巴士服务。

[NSL] UPDATE: Due to signaling fault, passengers are advised to avoid taking trains btwn #Bishan and #Marina South Pier. Free regular & bridging bus svcs btwn #ToaPayoh and #MarinaSouthPier. — SMRT Corporation (@SMRT_Singapore) March 28, 2021

6时51分，SMRT呼吁乘客乘坐其他交通方式前往市区，如乘坐地铁东西线、环线、东北线及滨海市区线。

[NSL] UPDATE: Commuters are advised to make alternative travel arrangements, including taking East West Line, Circle Line, North East Line and Downtown Line to the city. — SMRT Corporation (@SMRT_Singapore) March 28, 2021

7时08分，SMRT建议住北部、需要前往市区的乘客，可以乘坐到裕廊东站乘坐东西线，或到碧山站乘坐环线。

[NSL] UPDATE: Commuters coming from the North are advised to take the East West Line via Jurong East, and the Circle Line via Bishan. Free regular bus and bridging bus services are available between #MarinaSouthPier and #ToaPayoh. — SMRT Corporation (@SMRT_Singapore) March 28, 2021

7时30分，SMRT呼吁乘客在碧山站至莱佛士坊站之间增加45分钟的乘车时间。

[NSL] UPDATE: Due to a signalling fault, please add 45mins train travel time btwn #RafflesPlace and #Bishan. Free regular bus and bridging bus services are available. We are sorry for affecting your morning commute. — SMRT Corporation (@SMRT_Singapore) March 28, 2021

9时48分，SMRT通报，它将在上午10时许重置南北地铁线的信号系统，届时大巴窑站与滨海南码头站之间将有约15分钟没有列车服务。

[NSL] UPDATE: At ard 10am, there will be a reset of the signalling system. During this period, there will be no train svcs btwn #ToaPayoh & #MarinaSouthPier for approximately 15mins. Free regular bus & bridging bus services are available between #ToaPayoh & #MarinaSouthPier. — SMRT Corporation (@SMRT_Singapore) March 29, 2021

10时20分，SMRT通报，南北地铁线信号系统已成功重置，列车服务正逐步恢复正常。

[NSL] UPDATE: The reset was successfully completed. Train services are progressively returning to normal. Free regular bus & bridging bus services are still available between #ToaPayoh & #MarinaSouthPier. — SMRT Corporation (@SMRT_Singapore) March 29, 2021

10时46分，SMRT宣布，列车服务已恢复正常，免费的普通及接驳巴士服务已停止。

[NSL] UPDATE: Train services have resumed. Free regular bus and bridging bus services have ceased. We apologise to commuters who were inconvenienced with longer journeys. — SMRT Corporation (@SMRT_Singapore) March 29, 2021

SMRT也就对乘客造成的不便致歉。

陆路交通管理局今天中午发布初步调查报告指，今早南北地铁线的信号故障是由于信号系统出现软件问题所致。