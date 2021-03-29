陆交局：南北线信号故障因信号系统软件问题所致

（早报讯）陆路交通管理局发布初步调查报告指，今早南北地铁线的信号故障是由于信号系统出现软件问题所致。

本地地铁连续两天出现故障，陆交局今天（3月29日）中午12时05分发文告说，根据初步调查，上述信号系统出现了软件问题后，SMRT及泰雷兹（Thales）的工程师在早高峰后重启了该系统。目前该系统已正常运行，列车服务也已恢复。

陆交局正与SMRT及泰雷兹合作，调查这起事故的根本原因。

南北地铁线今早出现信号故障，部分站点之间的地铁服务一度延误至少45分钟。SMRT后来重置南北线信号系统，列车服务在信号故障发生五个小时后恢复正常。

昨早东北地铁线曾发生电力故障，实龙岗站至盛港站之间一度没有列车服务，在出现故障约三小时后恢复。对此，陆交局证实，当时万国（Buangkok）地铁站的吊线供电系统（overhead catenary system）出现电力故障，由绝缘体故障（faulty insulator）引发。

吊线供电系统上受影响的绝缘体已被更换，目前陆交局也正与新捷运合作，最迟在今年6月将绝缘体更换为设计更佳的版本。

陆交局也就上述两起故障对乘客造成的不便表示歉意。它表示，维持轨道的可靠度是一项连续的任务；在这类故障发生时，将继续深究根本原因，并采取坚定措施。