九家餐饮场所因违反安全管理措施被罚

（早报讯）再有九家餐饮场所因违反安全管理措施被罚，有酒馆更让员工串场服务不同桌客人，被重罚停业30天。

永续发展与环境部今早发文告说，九家餐饮场所是当局对餐饮场所、公园和商场等人流热点进行定期检查时，被发现触犯冠病19（临时措施）法令，其中六家被令停业10天到30天，三家被罚款1000元到2000元。

其中，新加坡旅游局在本月19日对新桥路东方广场（Oriental Plaza）的Club Mao by Barcode进行巡查时发现，店方没有尽可能减少员工与顾客之间的互动，加上曾在去年12月因触犯法令被要求暂时关闭，此番重犯，被令关门30天。

店内三名顾客也因在与不同组客人聊天时没有保持一米安全距离，各被罚300元。

同在东方广场内的Club Nexus KTV因同样缘由，被令停业10天。

有四家餐饮场所则是由于允许顾客在晚上10时30分后喝酒，被令停业10天。它们是：Bugis Cube商场的De Luxy、驳船码头的Kiss Bistro、如切路的SK Karaoke Pub，以及美芝路的Steamov Restaurant。

乌节路卡佩芝大厦（Cuppage Plaza）的Destiny Japanese KTV Pub因违规向客人提供游戏服务，被罚2000元。牛车水的八道馆鱼虾蟹餐馆因没有尽可能减少员工与顾客之间的互动，同样被罚2000元。两家餐馆都是重犯。

南洛街的Alankar Restaurant则是没有将不同组食客的座位设在一米外，由于是初犯，被罚1000元。

永续部强调，冠病病毒仍有社区传播风险，商家与公众要继续遵守防疫措施。

当局也重申巡查餐饮场所的重要性。“由于顾客在餐馆长时间不戴口罩，因此要通过严格遵守安全距离和安全管理措施，来降低餐饮场所的传播风险”。