冬海集团捐赠5000万元给国大

（早报讯）总部设在新加坡、东南亚市值最高的上市科技公司冬海集团（Sea），今天（3月29日）宣布捐赠5000万元给新加坡国立大学，助该校计算机学院大力推进人工智能和数据科学的科研与创新工作，同时吸引和栽培海内外顶尖科技人才。

这是冬海集团自2009年以电子游戏平台Garena起家至今，对教育机构的最大笔捐赠，也是国大历来收到的最大笔企业捐助。

捐赠仪式今午在国大肯特岗校园举行，与会者包括教育部长兼财政部第二部长黄循财、国大校长陈永财教授，及冬海集团主席兼集团首席执行官李小冬等。

黄循财致辞时指出，冠病疫情加速了数码趋势和转型，而科技变革的步伐未来只会继续加快。为确保新加坡和新加坡人为全新的数码世界做好准备，政府将重点从教育着手，帮助学生掌握更广泛的技能和核心竞争力。

例如，随着人们对编码和编程的兴趣增大，政府下来将扩大理工学院和大学招生，让更多学生有机会报读资讯通信科技相关科系和课程。

然而，单靠政府的力量是不够的，企业在这方面也可发挥关键作用。

黄循财说：“我们希望打造一个更公平、更平等的社会，建设一个更绿色、更可持续发展的国家，以及促进一个包容、更团结的新加坡。要实现这些目标，不仅要靠政府的政策，还须有私人企业的参与。企业须尽自己的一份力量，成为良好的企业公民，加强相互负责的文化，确保我们的社会和经济以可持续的方式发展。”

李小冬：本地大专培育人才让冬海受益

冬海集团的捐赠，将用于三大方向：推动人工智能和数据科学等关键领域的科研与教育工作；通过颁发奖学金等吸引和培养学术和研究人才；以及为创新项目和拓展计划提供种子基金等。

李小冬致辞时指出，国大和总部位在启汇园（Fusionopolis）的冬海集团不仅是近邻，双方的核心价值和目标更是一致。

“我们都深信人的潜力，也希望通过研究和科技改善生活。”

上周正式受委出任国大校董会成员的李小冬也提到，由本地大学培养出的高素质人才，让冬海集团直接受益。在本地拥有3000多名职员的冬海，在全球共聘请近900名国大校友，这包括冬海集团联合创办人之一、虾皮（Shopee）首席产品官陈精业，以及虾皮首席执行官冯陟旻。其中，冯陟旻更是毕业自国大计算机学院。

电子商务平台虾皮是冬海集团的三块重点业务之一，其余两块是电玩Garena，以及数码金融网络SeaMoney。

李小冬说：“这份捐赠是我们回馈国大和广大社会的方式，答谢12年来从冬海还是一家小型起步公司到现在，我们这一路上所得到的支持。”