涉逃避截查开车拖行交警 31岁男子被控

（早报讯）31岁男司机被指为逃避截查，不顾交警抓着他的手臂和喊他停下，罔顾安全猛踩油门离开，导致交警被拖行，最终滚落在马路上，男司机今早（3月29日）被控上法庭。

《联合晚报》昨天报道，这起事件发生在前天早上7时30分，涉案男子因涉嫌触犯交通条例，在中央快速公路往亚逸拉惹快速公路方向，靠近马里士他路出口处被一名交警拦截。

交警在检查车子时，男子被指突然开车，导致交警被拖行二三十米，身体多处受伤。男子后来在陶纳路一带弃车，警方随后在同天下午1时10分逮捕他。

这名男子是黄勇钦（译音），他早前曾被控一项抵触监狱法令的控状，指他在去年7月11日至今年5月9日获得假释，但他却在假释期间违反宵禁时间，因此触法。

他原本获准以2万元保释在外，但在保释期间，涉嫌犯下拖行交警的案件，今天被加控一项鲁莽行事导致他人重伤的控状。

根据控状，被告被指案发时不顾一名36岁交警抓着他的手臂要他停车，直接开车离开，导致交警被拖行，随即滚落在地上受伤。

他目前被还押中央警署协助调查，案展4月5日过堂。

至于他涉嫌违反交通条例和毒品相关的案件，则仍在调查中。

鲁莽行事导致他人重伤的罪行若罪成，可面对长达四年监禁，或最高1万元罚款，或两者兼施。