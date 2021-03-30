后港火烧组屋降“玻璃雨”

（早报讯）疑电线短路，熊熊烈火吞噬13楼的组屋单位，大量玻璃碎片掉到楼下，两辆轿车遭殃。

这起火患于昨日（3月29日）中午1时许发生，地点是后港10道第512座组屋13楼的一个四房式单位。

记者接获24小时热线通报，赶往现场时，民防队员仍在灭火，警方也大面积封锁。救援工作直到下午约3时才结束。

住在事发单位的其中一名租客尹先生（23岁，酒店业）透露，房间是他及另一名朋友合租下来的，已住了近两年。“事发时我们在工作，接到通知，称家里失火，于是匆忙赶回来。”

尹先生透露，由于火势非常猛烈，几乎所有物品，包括护照等重要文件，及数百元现金都被付之一炬。他表示，每天外出前，都会关掉所有的电源，唯独冰箱会保持运作。“猜想是电线短路所引发火势。”

邻居何女士（57岁，家庭主妇）说，起初并不知道有单位失火，直到看到天降“玻璃雨”，发出巨响后才惊悉。

根据观察，大量玻璃碎片掉落在两辆停放在楼下的轿车车顶，其中一辆车子的后方车镜更被砸出一个破洞。

一名不愿透露姓名的受访者表示，事发时只有屋主的媳妇独自在家，突然听到房内传来爆炸声，随后屋子停电，不久后就冒出浓烟以及火光，她立即跑到屋外，敲门提醒其他邻居。

民防部队受询时指出，民防部队用一支水柱扑灭火势。一人吸入浓烟，但拒绝送院，失火原因调查当中。

工人党阿裕尼集选区议员严燕松前来查看情况。他受访时说，会尽力协助受影响住户。