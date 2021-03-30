被指非礼女律师助理 足疗店老板表罪成立

（早报讯）足疗店老板被指非礼女律师助理案，被告今早（3月30日）被判表罪成立，选择上证人栏抗辩，他指通过中医视频学习“八髎穴”按摩，案发时也主动“加时又加工”帮受害者按摩“八髎穴”，对方接受按摩后曾说感觉“好”。

被告是本地永久居民冉伟栋（译音，35岁），他在裕冰坊（JCube）经营“康福足疗”。

他面对一项非礼控状，指他在2019年5月3日晚上约10时，用手指非礼上门接受脚底按摩的女律师助理（23岁）的私处。他不认罪，案件今早续审。

辩方律师陈词时表示，受害者案发时没马上中止按摩、没有怒骂被告或跑出店铺，反而继续让被告按摩，还曾向被告说“谢谢”。

另外，她案发后也没在200多则短信中跟朋友叙说被非礼的细节，律师因此认为受害者的口供存在本质上的不可靠性，而实际上只可能她是同意被告的举动，亦或者她根本没有被非礼。

不过，控方反驳指，受害者曾表示“够了”，加上她当时吓得不知所措，也不敢直接质问被告，才没马上离开按摩店，而被告事后曾两度请求原谅，显然是曾非礼她。

法官最后判被告表面罪名成立，他上证人栏抗辩时说，他认为对方的脚踝疼痛是与脊椎和“八髎穴”有关，因此让受害者尝试相关按摩，对方也同意。

他庭上用人体模型示范按摩过程，并指要涂抹精油而将她上衣卷到背部上段，而“八髎穴”位于尾脊附近，因此将受害者的裤头拉到臀部中间。

被告表示，不少顾客曾接受过一样的按摩，他事后问受害者感觉怎样，她也说“好”。

案发隔天，一名自称受害者男友的男子上门质问他时，被告表示他曾回复“你女友很漂亮，但我对她没兴趣，也没对她做什么事”，不过他坦承可能对方裤子宽松，按摩时不小心摸到私处侧边，他因此表示“如果她觉得心里不舒服，我愿意道歉”。