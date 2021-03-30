报业控股首半年净利上扬26.1％ 正进行战略检讨

（早报讯）在冠病疫情情况改善的推动下，新加坡报业控股（SPH） 截至2月底的首半年净利上扬26.1％至9790万元， 营业盈利则上扬16.6%至1亿1980万元。

集团半年营收下跌4.2％，报4亿6030万元。这是因媒体业务的营业收入下跌。不过主要来自学生宿舍以及零售和商业业务所取得1540万元的更高租金收入，还有来自雇佣补贴计划（JSS）的1500万元资助，部分抵消了媒体业务的收入下跌。

集团媒体业务税前盈利下跌70.9%，报310万元。如果不包括雇佣补贴计划的1280万元资助，媒体业务是蒙受税前亏损970万元。

集团的非媒体业务继续推动增长，当中学生宿舍及零售和商业业务取得更强劲营业表现，收入分别增长24.2％至3530万元，以及4.4％至1亿5460万元。

集团董事会建议派发每股3分的中期股息，这较上财年全年每股派息2.5分还高。

另一方面，集团宣布，它正对集团各业务进行战略检讨。瑞士信贷已被委任为该战略检讨的财务顾问。

集团表示，尽管媒体业务的运营环境和前景面对挑战，集团董事会相信报业控股价值被低估，而该战略检讨目的就是要释放股东价值并让它取得最大价值。

报业控股股价今天闭市报1.5元，无起落。