女下属通知不上班 经理竟发色情视频

（早报讯）25岁女下属不来上班，68岁眼镜公司经理竟两次传对方色情视频，被判罚款5500元。

现年68岁的被告昨日认下两项传播淫秽物品的控状，为保护受害人，法官下令媒体不得公开任何可能泄露受害人身份的资料，包括被告姓名。

案情披露，被告在案发时是一家眼镜公司的经理，受害人是被告下属，案发时25岁。

2018年6月7日早10时31分，受害人通过Whatsapp给被告传简讯，指自己当天不来上班了，被告没理会，却在约一小时后，给受害人传了一个近7分钟的色情视频，让后者感到不舒服。

被告在3天后再次给受害人发送了另一个3分钟的色情视频，视频显示一群日本男女在进行色情游戏，这再次让受害人感到不适，两次均未理睬被告。

控方指出，被告在三天内发的两个色情视频共10分钟，严重骚扰受害人，并且受害人和被告是上下级关系，要求每项控状罚款3000元。

被告指出，受害人在事发后不久便离职。他的代表律师求情时表示，被告传送的视频都取自网络，并非自己拍摄。另外，被告及时认罪，配合调查，也是首次犯罪，考虑到被告年事已高，积极参加公益活动，在同事眼中也是个好老板和导师，希望每项控状罚款2000元。

法官考虑双方陈词后表示，被告是受害人的直属上司，而且后者年纪比被告最小的孩子还年轻10岁，罪无可恕，最终判被告罚款5500元。