光头男酒驾闯红灯 遭拦截拒停逃三公里

（早报讯）光头男酒驾兼闯红灯，半途被警方拦截仍不停下，逃逸近三公里，最后被两辆警车前后夹攻阻挡去路，他才束手就擒，当场被警方逮捕。

这起事故发生在昨晚约10时55分，男子被指在巴耶利巴路往巴耶利巴路上段的方向时闯红灯，不顾警方截停，一路开到海格路（Haig Road）第1座组屋才肯停下。

当时警车的警笛大响，一路追到海格路组屋区，不少居民都听到警笛声趋近。

居住在该座组屋的余先生（58岁，保安）通知本报，指昨晚约11时半，组屋楼下突然出现两辆警车。

他也是听到警笛声而起来看个究竟，发现多名警员正在搜查一名光头男子和他的车子，让他一度以为男子是涉及毒品案。

另一位目睹事发过程的女居民（43岁）则说，当时光头男的车子正开着去组屋停车场，但还未抵达停车场前，就被两辆警车前后包围了。

不愿具名的她说，光头男子过后依照警方指示，下车接受问话。

余先生表示，警方调查至凌晨约1时才离开，光头男过后被带上警车离开，之后也有拖车来把他的车子拖走。

警方受询时表示，交警在上述路段发现一辆车闯红灯，交警示意男子停车检查，然而男子却直接开走。交警于是展开追逐，男子最后在海格路第1座组屋因涉嫌危险驾驶、酒驾以及被警方截停时没停下而被逮捕。

发言人指无人在事故中受伤，调查还在进行中。