怕佣金被私吞 性恐吓女经纪 36岁商人监12周

（早报讯）36岁男商人为女房屋经纪介绍越南买家时达成协议，事成后女经纪要分六成佣金给他，但她飞抵越南后，男商人却发现她私下与买家会面，担心她私吞这笔生意，竟要她为自己口交以保住这单生意，还偷偷拍下视频以此胁逼。

经营培训生意的男商人叶家伟（译音）昨日认罪后，被判坐牢12周。

他共面对三项恐吓罪，主控官以其中两项提控，另一项则交由法官下判时一并考虑。

被告和现年30岁的女房屋经纪在2009年至2010年之间相识，之后一直保持联络。

2018年9月4日，被告联系女经纪，说他在越南的生意伙伴有意在本地购买私宅，便请她帮忙，但条件是约29万元的佣金必须分他六成。

谈妥后，女经纪于同年11月29日飞抵越南胡志明市，为被告的生意伙伴及其他有意思在新加坡购屋的买家推销房产。当时，被告也在胡志明市。

隔天，女经纪和另一名同行，在没有邀约被告的情况下，私下与他的生意伙伴吃饭。

被告得知后，担心生意伙伴会和女经纪会另拟协议，让他一分钱都赚不到，便把她叫到自己的住处，说她处理生意的方式差，也希望另一房屋经纪不要参与这次的交易。

不仅如此，被告还说，若女经纪有意保住这单生意，必须为他口交。

女经纪答应被告的要求，被告则趁她上厕所时偷偷设置手机，偷拍她为自己口交的过程。

被告求情时指女房屋经纪一再向他撒谎，声称不是自己贪，“这钱是她欠我的”。

主控官在为判刑陈词时提到，被告以公开口交视频恐吓受害人，应当严惩，促请法官判他坐牢至少16周。

被告的代表律师求情时则说，这是因财务纠纷引起的事件，而受害人是知道只要把钱交出就能了事。

他指被告没有前科，也选择认罪，希望法官能判他坐牢不超过两个月，甚至罚款即可。

被告也在庭上说，干案不是因为贪念或歹念，而是当时女经纪一再对他撒谎，为了要回自己应得的那一份，才会这么做。

“虽然我希望我可以处理得更好，如今希望法官能轻判。”

法官最终判他坐牢12周，并批准他的申请，允许他展延至4月8日开始服刑。