李总理：探讨让回教护士工作时戴头巾应考虑所有社群理解和接受

（早报讯）政府正探讨如何让回教护士在工作时戴头巾。李显龙总理说，在作出任何政策调整时，应考虑新加坡所处的情景，并小心、逐步进行，调整才能为所有社群所理解和接受。

李总理今天（3月31日）在回复新加坡回教宗教司纳兹鲁汀博士的一封信函中指出，政府充分理解头巾对本地回教徒与日俱增的社会宗教意义，也正探讨如何让有意在工作时戴头巾的回教护士这么做。

李总理说，新加坡各社群通过相互包容、妥协和建立互信，达至一个考虑到各社群利益的微妙平衡。

然而，这是个动态的平衡，随着年轻新加坡人成长和观念的改变，便会出现新的课题和压力。李总理强调，在应对这些课题时应考虑新加坡所处的情景。

“我们做的任何调整必须经过仔细考虑，也必须逐渐推进。只有这样，这些调整才能为所有社群所理解和接受，调整后的结果也才能加强，而不是削弱我们的种族与宗教和谐。”

纳兹鲁汀本月27日致函李总理，就政府近日表示在回教护士戴头巾的课题上可能会改变做法表示欢迎，并向政府此举表示感激。

纳兹鲁汀说，回教社群充分认识到，这是非常复杂的决定，必须在艰难的考量之间做出取舍。回教社群全力支持政府在征求社群意见和考虑政策影响的同时，在对待不同宗教群体上采取世俗、中立、公平的做法。

在头巾课题上，纳兹鲁汀过去一年与回教宗教师展开多次对话，他们也同意，任何政策调整应在不削弱社会凝聚力的前提下审慎处理。

“随着社会挑战越来越复杂，我们必须致力进行经过缜密思考和彼此尊重的公共讨论，推动它的也必须是加强共同利益和社会和谐的渴望。我们不应在寻求向前迈进一步的过程中，无意间倒退几步。”