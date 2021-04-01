新增社区病例是留学英国的22岁永久居民

（早报讯）本地昨天唯一一起新增社区病例是一名在英国留学的22岁永久居民，他在准备前往英国前进行检测时确认感染冠病。

根据卫生部昨天（3月31日）晚间发出的文告，这名男子30日确诊并送往国家传染病中心。他确诊时并无症状。

卫生部说，这名男子今年1月11日从英国返新，抵新后履行居家通知至1月25日，过后再于家中自我隔离七天，至2月1日。他于1月24日和29日两次在隔离期间接受检测，结果都呈阴性。

卫生部说，这名病患的循环阈值（Ct）很高，显示他体内的病毒少。他的血清检测呈阳性。

这名患者上个月30日再次接受冠病检测，结果呈阴性。卫生部说，他可能是早前感染并在排出体内的病毒碎片，也不会传染给其他人。然而，由于无法断定他何时受感染，卫生部将采取一切必要防范措施。

这也是社区在连续三天“保零”后，再次出现确诊病例。客工宿舍病例则连续31天“保零”。

另外33起病例皆从境外输入。他们在抵新后就履行居家通知，并在隔离期间接受检测，其中三人出现症状。

输入病例包括一名从缅甸返新的15岁男孩，他是本地永久居民。

另有22名来自孟加拉、营地、印度尼西亚、马来西亚和菲律宾的工作准证持有者，包括八名女佣。

此外，还有两名工作证件持有者，分别从印度和卡塔尔入境。

输入病例中有两人持短期探访证。其中一人是从印度前来探访家人的六岁女童，她的家人是本地永久居民。另一人则是从巴布亚新几内亚前来参加工作项目的50岁哥伦比亚籍男子。

另有一名持家属证的37岁女子和两名持学生证的19岁和22岁男子，皆从印度入境。

余下三名病例是船员，持特别证件入境。其中一名是从菲律宾乘船前来的45岁中国籍男子，他一直留在船上，直到出现症状后送医。另外两人则是从马来西亚乘船抵新的印度籍男子，他们没有上岸，在船上接受检测。

截至昨天中午，本地累计确诊病例达6万零381起。目前仍有37人留院治疗，其中一人在加护病房。另有165名情况良好但检测仍呈阳性的病患在社区设施隔离。

昨天共有11人出院或迁出隔离设施，累计康复人数增至6万零149人。