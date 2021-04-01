酒吧非礼三女服务生 吃完“豆腐”还嫌胸小

（早报讯）一名银行高级职员在酒吧里大吃“豆腐”，肆意非礼三名女服务生，还用手势示意对方胸部小。男子上诉辩称，酒吧职员们因看不顺眼他，所以合谋陷害他，但被高庭法官驳回，男子须坐牢11个月及罚款5000元。

《联合晚报》早前报道，被告黄锦荣（47岁）面对三项非礼和一项侮辱女性尊严的罪状，他在国家法院受审后，于2019年3月被判坐牢和罚款。被告不服所判，针对罪成和刑罚提出上诉，高庭法官昨午发表上诉裁决。

这起非礼案发生于2016年12月12日凌晨，地点是丹戎巴葛路的一家酒吧。被告案发时在某国际银行任职。

审讯揭露，凌晨1时16分，被告先对一名女服务生下手，把手放在她的大腿上，犯下非礼罪。1时52分，他用手指戳另一名女服务生的胸部，同时还说“吃鱼丸”这种具侮辱性的言语。三分钟后，他又伸手去摸第三名女服务生的乳沟，之后还用手指向朋友示意，该名服务生的胸部小。

被告否认非礼三名女服务生，他声称酒廊经理与女服务生因看不过眼被告在店里的粗鲁行为，所以合谋诬陷他非礼，女服务生的证词并不可靠。

不过，高庭法官认为，闭路电视所拍到的画面，足以支持三名受害人的证词。例如，被告声称没有非礼第一名女服务生，他是因为女服务生撞到他，导致他打翻酒杯，才与女服务生有交流。然而，电眼视频却没有显示任何撞人的画面。

此外，电眼也清楚拍到被告往第三名女服务生的胸部伸出右手，后者把被告的手推开，被告接着做出示意胸部小的手势。法官指出，这些电眼画面都显示了被告的辩词站不住脚。而且，酒廊职员们清楚知道店里装有电眼，他们不会在谎言可被拆穿的情况下诬陷被告。

被告闻判时显得冷静，他通过律师向法官要求在三周后才入狱服刑，获得法官批准。（人名译音）