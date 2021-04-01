裸男躺路中央 司机停车“守护”15分钟

（早报讯）男子不知何故全身赤裸，大字型躺在马路中央，好心司机停车保护安危。

根据网上流传的视频，昨午4时左右，一名男子平躺在锡安路（Zion Road）的第二条车道上。

根据画面显示，他一丝不挂，张开双手双脚呈大字型躺在路上，巴士、汽车从他身边经过时都得减速行驶。

视频曝光后，不少网民热议，有人笑称他躺在马路中央晒日光浴。也有网民怀疑男子可能患有精神障碍，才会做出如此鲁莽的举动。

另外，行车记录器也拍下了一名好心司机特地把车子停在裸男所在的车道上，离他约两个车身。

好心司机停车后打开了后车厢，提醒后面的其他车辆路上有状况，要注意慢行。好心司机下车后，手上拿着手机，相信是在拨电求助。根据留言，当时有另一名路人上前协助，拿出毛巾让裸男遮盖身体。

记者辗转联系上这名好心司机沙克（27岁，私召车司机），他说当下发现男子后马上停下车查看。

“虽未能第一时间联系上他的家人，但我也马上报警求助了。”

沙克守在路上约15分钟，之后救护车也到场协助，把男子带离。

警方受询时表示，昨天下午3时50分接获中峇鲁路和锡安路交界处的求助通报。一名51岁男子因在公共场合裸体，以及涉嫌触犯毒品相关罪行被捕。警方正在调查此案。