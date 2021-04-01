宠物鹦鹉一飞不返 听障男公园吹哨播放爱鸟名寻鸟

（早报讯）爱鸟一飞不返，有听觉障碍的主人直觉爱鸟出了意外，一连四天吹着哨子，拿扩音器播放鸟儿名字，早晚到公园寻鸟。

过去四天在东海岸公园Parkland Green有一名男子拿着扩音器到处走动，他口中吹着哨子，扩音器重复叫喊“钻石”（Diamond），奇怪的行径吸引公众注意。

记者联络上这名男子黄金宝（42岁，科技业经理）后得知，原来他的爱鸟“失踪”了，他是在找鸟，钻石是鸟儿的名字。

黄金宝通过简讯接受《联合晚报》访问时指出，他饲养了两只宠物鹦鹉，名为“Diamond”和“Copper”。他上周六（3月27日）带着它们到东海岸公园进行自由飞翔（free fly），岂料“Diamond”飞走后就没有回来。

他说：“我的鹦鹉已经被训练一年多，每次都会自动飞回我身边，当天两只鹦鹉同时出发飞出，但是Diamond却没有飞回来。”

10名爱鸟人士“借出耳朵”寻鸟

他说，失踪的鹦鹉是青色金刚鹦鹉，去年花了800元购买来养，它目前已经有1岁1个月大，他怀疑爱鸟是在飞行途中发生了意外，比如被其他鸟儿攻击或被人抓走，所以才失去影踪。

由于黄金宝有听觉障碍，听不见鹦鹉的叫声，大约10名爱鸟人士知道此事后，义务借出“耳朵”帮他一起找寻鹦鹉，这让他很感动。

他说：“鹦鹉饿的时候会发出独特的声音，朋友可以靠声音寻找它的下落。”

过去四天，他每天花约四小时寻鸟，然而多天以来都没有鹦鹉下落，他担心爱鸟遭遇不测，感到非常自责。

“不知道它有没有被老鹰袭击，还是被人偷走，是我不好，没有看紧它。”