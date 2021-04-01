新加坡下月第三次参与联合国人权理事会普遍定期审议

（早报讯）新加坡将在下月第三次参与联合国人权理事会的普遍定期审议。今年1月提呈的人权国家报告，阐述我国政府如何采取措施促进和保护人权，并在照顾女性、儿童与青少年，年长者、残障者、外籍客工和女佣，以及低收入家庭等弱势群体方面采取务实方案。

普遍定期审议（Universal Periodic Review，简称UPR）是联合国2006年制定的监督人权机制，规定所有成员国每隔五年接受一次审议，确保成员国履行人权义务，以及所承诺的情况都得到审查。

这是新加坡第三次参与普遍定期审议，前两次是在2011年和2016年。外交部巡回大使陈庆珠将率领代表团，代表新加坡出席5月12日在瑞士日内瓦举行的普遍定期审议，向线上参与的联合国成员国代表，发表我国提呈的人权国家报告。

这份报告评估了新加坡的人权情况，以及我国自2016年第二次参与普遍定期审议后，如何采纳联合国成员国236项建议中的125项，并落实政策。

报告也指出，冠病疫情使所有国家受到政治、社会和经济的“压力测试”，从中体现新加坡越战越勇，应对未来危机的社会资本。我国当机立断，在去年5月成立越战越勇工作小组，把握后冠病世界的契机，并且扩大线上线下的交流空间，让公众就社会和谐、韧性和包容性展开对话。