寿险协会：索赔额上涨是IP保费上涨的主因

（早报讯）人寿保险协会对新加坡医药协会的指责作出详细回击，指索赔额上涨依然是私人综合健保计划保费上涨的主因，从2010年至2019年，索赔额就上涨五倍。

围绕私人综合健保计划的争议持续延烧。继医药协会日前指保险公司管理费和佣金逐年增加是导致制度不可持续的罪魁祸首，寿险协会今天（4月2日）再发声明反驳。

其中，寿险协会指根据业者提交给金融管理局的数据，2010年至2019年管理费从5300万元上升至1亿6600万元，分销成本则从7900万元上涨至2亿6700万元。

然而私人综合健保计划的保险索偿额却在同一时期从2亿6700万元增加至16亿元。

这意味着索偿额在过去十年上涨了5倍，相比之下管理费在过去十年只增加了2.1倍，分销成本则增加2. 3倍，因此保费上涨仍是因索赔上涨导致。

寿险协会也指出：“2017年后管理费的年复合增长率比索赔额高，可能是因保险公司开始落实医疗保险专案组的建议，导致管理费上升。”

另外，业者在落实医疗保险专案组的建议后，也减缓了索赔额上涨的趋势，寿险协会希望这些建议整体上能遏制开支的增长。

与此同时，有新业者分别在2016年和2018年加入私人综合健保计划，由于这些公司的保户较少，因此管理费和分销成本相对来说会比较高。