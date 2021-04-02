疏忽驾驶不认错还骂法官“知识浅薄” 送货员上诉遭驳回

（早报讯）36岁送货员不承认驾驶疏忽酿车祸，他提出上诉要求推翻罪名与监刑但被驳回。高庭法官指出，尽管证据确凿，送货员却不愿认错，只一味责怪受伤骑士，甚至庭上大骂审案法官“知识浅薄”，法庭无法容忍被告做出这类诋毁性的言语。

被告陆顺面对一项疏忽驾驶导致他人重伤的控状，他早前在国家法院受审后被判罪成，须坐牢12天和吊销各级驾照长达20个月。

被告不服所判上诉至高庭，施奇恩法官今年2月审理后，本周发表书面判词，驳回上诉。

这起车祸发生于2018年11月30日下午4时10分，在朝往武吉知马快速公路的克兰芝快速公路上。根据判词，被告案发时是一名送货员，驾驶小型货车前往蔡厝港一带。因不熟悉那段快速公路，他是依靠导航系统为他指引驾驶路线。

被告在审讯期间承认，他急着驶出红砖（Brickland）出口时，没有检查盲点和路况。结果，货车在没有亮起信号灯的情况下，突然在斜线条纹中央转左，切入一辆电单车所行驶的车道，导致电单车与货车相撞，骑士坠车重伤，身体多处骨折，住院接受治疗超过一周。

自行辩护的被告在上诉时声称，是电单车骑士尝试超车才会酿成车祸，他也怀疑骑士没戴好安全帽，最后身受重伤不能怪他。

但施奇恩法官指出，综合现场情况与目击者的证词，货车当时确实突然切换车道，被告在受审时也承认，由于货车的左边没有后车窗，他无法查看盲点，所以没注意到电单车骑士在后方。

被告也诬赖目击者给假供陷害他，甚至怀疑控方毁灭有利于辩方的证据。

法官斥责被告一直把责任推卸给伤者，并且诬赖目击者可能出于仇外心理，而给假供陷害他。被告甚至怀疑控方毁灭有利于辩方的证据。

审讯期间，被告也大骂审案法官，指后者偏私和“知识浅薄”等。

法官强调，被告所做出的指控都没有事实根据，以目击车祸的驾车者为例，后者不认识被告与伤者，也没有任何诬陷被告的理由。

法官明白被告可能对审讯的结果感到不满意，但法庭不允许人们在无凭无据的情况下，任意做出诋毁性的言论。（人名译音）