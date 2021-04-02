欲用10元“收买” 阿叔楼梯口非礼男生

（早报讯）拐杖叔在巴士转换站对12岁男生“情有独钟”，跟随他上下巴士后，带他到楼梯口，以10元要“收买”他，伸狼爪非礼他的下体。

被告是60岁的莫哈默·塔哈，他面对一项非礼控状，指他在去年10月22日，非礼一名12岁的男生。根据案情，当天早上10时12分许，被告在勿洛巴士转换站遇到男生，主动搭讪。

当他得知男生准备探望朋友后，也跟着他上巴士，两人聊天，随后一起下车。被告问男生是否有时间陪他聊天，并带他到组屋底层，问他是否能帮他做一件事。男生同意，跟着被告一起搭电梯。

岂料，电梯门一关上，被告便问男生他穿什么尺寸的内裤？男生感到惊讶，随后被告递出一张10元钞票，要对方让他看他的内裤。男生接过钱后，并没有回应。

两人走出电梯后，被告要男生坐在楼梯口，然后四处张望，确认四下无人后，要他就范。

男生不解被告的意思，怎料被告突然拉下他的裤子和内裤。男生连忙转身，问被告在做什么。食髓知味的被告不但没停手，再次拉他的裤子，看其臀部。

这时，被告伸出狼爪，用右手抓男生的下体。男生非常害怕，连忙喊“不要！”

男生把10元归还给被告，但后者却坚持要他收下。被告随后要男生陪他到另外一个楼梯口处，但受害人拒绝过后离开。

隔天，男生向老师倾诉事发经过，并到警局报案。被告于28日被逮捕。

控方表示，被告跟随受害人上下巴士，显然有预谋干案。被告昨午拿着拐杖出庭，求情时表示有脚痛问题，每月需要进行治疗。法官最后判他坐牢14个月。