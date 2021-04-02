（早报讯）凤梨果肉发黑可能与凤梨黑腐病（pineapple black rot）有关，食品局建议消费者避免食用“黑心”凤梨。

新加坡食品局今天（2日）下午答复记者询问时指出，出现凤梨黑腐病（pineapple black rot）的情况，通常是由于凤梨在采收后进行包装、储存以及运输之时，受到瘀伤或损害所造成的，而环境湿度（humidity）过高也可加剧这个情况。

食品局强调，与其他农产品一样，瘀伤、褐变以及出现斑点等质量问题，有时是不可避免的。食品局建议消费者避免食用因凤梨黑腐病导致果肉或果核发黑的凤梨。

“消费者在购买和食用任何食品之前，应详细检查，尤其是水果和蔬菜等新鲜农产品，因为它们更容易变质。这类易腐（perishable）食品，也应在购买后尽快食用。”

台湾凤梨（新马称黄梨）事件在本地和海外延烧，不少本地网民留言指出，称日前从职总平价超市购买的台湾凤梨，切开来后发现是“黑心”的。

职总平价发言人答复记者询问时指出，目前正在与供应商密切合作，审查和调查此事。而在此期间，也已经将产品下架。

发言人说，职总平价有一个新鲜度保证政策，让有收据的顾客，在同一家超市退货或更换质量不合格的新鲜产品。

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