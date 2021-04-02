本地新增三起冠病病例疑似在飞机上染病

（早报讯）本地新增的三起冠病病例曾在飞机上接触其他带病乘客，抵达新加坡不久后确诊染病，出现疑似乘客之间机上传染的情况。

根据卫生部今晚（4月2日）发布的文告，其中一起病例是46岁的本地永久居民。她上个月17日从印度入境并在指定设施遵守居家通知，入境检测呈阴性。

上个月20日，当局发现她曾在机上接触早前确诊的一名24岁印度籍女子，因此将她隔离。她21日与30日的检测都呈阴性。

这名妇女上个月31日结束隔离回家，一直待在家里，第二天因为与冠病无关的病情去看医生，虽然没有出现症状，但再次接受检测，结果呈阳性，于是送院。她的血清检测结果尚未出炉。

另外两起病例分别是54岁与30岁的巴布亚新几内亚籍男子。他们持短期探访证于上个月27日从自己的国家入境参与工作项目。

他们的入境检测呈阴性，接着在指定设施暂时隔离，上个月29日的检测也呈阴性。之后，他们按受限制行程活动，大致上只到过工作场所与住处。

同样地，当局发现他们曾在机上接触早前确诊的一名50岁哥伦比亚籍男子，于上个月30日把他们隔离。30岁男子当晚开始咳嗽，54岁男子则没有发病。

他们于上个月31日再次接受检测，隔天结果呈阳性，两人于是被送到不同医院。考虑到这三起病例的旅游记录以及曾在机上接触带病者，卫生部将他们列为输入病例。