妇女申诉：先后与女儿 闹肚痛等看诊 诊所却不让用厕所

（早报讯）疫情期间诊所禁用厕所？母女先后因肚子不适到同一家诊所看医生，却在等看诊时人闹肚痛，但诊所职员都不让用厕所，令母亲强忍半小时后回家解决，女儿则忍不住被迫冲到附近咖啡店，闯入男厕泻肚子。

事后母亲越想越不满，她怒斥诊所做事不懂变通，也不体恤病人，因此联络本报大吐苦水。

王姝颖（61岁，自雇人士）受访说，2月26日那天因便秘，她便到大巴窑住家附近的一家诊所看医生。

当向柜台登记后，突然她的肚子痛得乏力和直冒冷汗，甚至出现晕眩的情况，一直有冲动要上厕所。

“当时还有一个病人才轮到我，我痛到侧躺在诊所的长椅上，最后忍不住冲去厕所，却发现厕所上锁了。”

王姝颖询问柜台职员能否用厕所，岂料对方拒绝她的要求，并称“是因为疫情，卫生部说诊所的厕所不可以开放使用”，因此打发她走去50米外的咖啡店借用厕所。

“由于职员很坚持不让用，我只好隐忍，看诊后医生让我当场吃药，过后我忍到回家才去解决。”

没想一个月后，相同遭遇也发生在王姝颖的女儿身上，25岁的女儿在3月28日因泻肚子到同一诊所看诊。

王姝颖说，当天女儿非常难受，当带她去看医生等看诊时，女儿也快忍不住，没想诊所职员以相同理由拒绝。

她形容：“女儿当时痛得卷曲身子，他们却无动于衷，职员还说：‘你要就去咖啡店的厕所’。”

当时的她气得找医生，对方最后也只是优先让她女儿看诊，也同样是当场服药。不过女儿离开诊所后，实在无法再忍了，便冲到附近的咖啡店去。

“当时女厕刚好有人，女儿无法再忍，便闯入男厕，我在外面帮她看门，好惨。”