许宝琨：卫生部将正式委任三方委员会 改善私人综合健保计划

（早报讯）卫生部高级政务部长许宝琨医生星期三（31日）会见新加坡医药协会、人寿保险协会和医学专科学院的代表，讨论如何改进私人综合健保计划（IP）咨询团的设立与管理。

许宝琨今天（4月3日）在面簿发文说，他们进行了建设性的讨论，寻求合作以确保患者继续获得高质量和具有成本效益的护理。

这包括，根据清晰透明的标准来扩大保险公司的咨询团（IP Panel），以及改善治疗的事先授权理赔（claims pre-authorisation），尤其是对于不在咨询团内的医生。

“我们也讨论了一些有关医生收费与治疗效果透明度及保险公司表现的点子，这是积极的进展，可提高公众意识，以及改进程序以应对任何不公平的行为。”

私人综合健保计划近日争议不断。部分购买私人综合健保计划全额附加险的保户，须开始支付共同承担额，但一些保险公司规定保户只有向公司咨询团的私人专科医生求医时，自费款额才会设上限。

近来也有医生指出，各家保险公司对谁能加入咨询团缺乏透明，甚至只有21％的医生能加入。

卫生部长颜金勇早前在国会拨款委员会辩论卫生部开支预算时说，卫生部已让新加坡医药协会、人寿保险协会和医学专科学院成立三方委员会来探讨和处理问题。

许宝琨也在贴文中透露，三方已同意将临时委员会正式确定为由卫生部长任命的委员会。委员会将继续努力，以公众和患者的利益为先，认真探讨和改善私人综合健保计划。

更多有关委员会的详情，以及他们所提出的建议，将在适当的时候公布。