新增社区病例是24岁缅甸籍女佣

（早报讯）又有一名24岁缅甸籍女佣被列为社区病例，她与上周确诊的26岁缅甸籍女佣接触过，当局正在调查两起病例是否有关联。

根据卫生部今晚（3日）的文告，新确诊的缅甸籍女佣，1月30日从缅甸入境，并在指定设施遵守居家通知至2月13日。她2月12日的冠病检测呈阴性。

居家通知结束后，女佣于2月13日至3月9日之间住在一家女佣宿舍，等待被派往雇主家，期间没有离开宿舍。她上个月9日开始到雇主家工作。

这名女佣没有出现症状，但由于她接触过早前确诊的26岁缅甸籍女佣，卫生部因此安排她在星期四（1日）接受检测。检测隔天，女佣的结果呈阳性，被救护车送往国家传染病中心。

当局正在调查两起病例是否有关联，暂时将新确诊的这名女佣列为无关联病例。

女佣的血清检测呈阳性。卫生部说，她可能是早前感染并在排出体内病毒碎片，但由于无法确定她在抵新前就已被感染，当局仍将采取所有必要的公共卫生措施。女佣的密切接触者，包括她的雇主，已经被隔离。

我国今天新增18起冠病确诊病例，除了上述社区病例，其余17起都是境外输入病例，他们抵新后就履行居家通知，并在隔离期间接受检测，只有一人出现症状。

输入病例中，三人是永久居民，分别从巴西、印度和象牙海岸返新。另有两人持学生证，从印度和阿联酋抵境；四人持工作证件，都来自印度；一人持短期探访证，从缅甸来新探望家人。

剩余七人是工作准证持有者，来自孟加拉、印度、印度尼西亚和菲律宾，当中两人是女佣。