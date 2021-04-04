49岁客工涉捅死室友 明控谋杀

（早报讯）疑起争执，49岁男子涉嫌捅死室友，被捕后明天被控。

这起案件于昨天（4月3日）早上10时许发生，地点是在勿洛蓄水池路第613座组屋的单位。

记者昨晚走访时，楼上居民萧先生（55岁，装修商）透露，他中午下楼时就看到大批警员，现场也被封锁起来。

“走廊有约6名警察，但没有透露发生什么事，只叫我快点离开。”

另一名不愿透露姓名的邻居则指出，事发单位长期出租给客工，已有约6年时间，流动率很高。“他们不时会坐在门口喝酒聊天，但没干扰到我们。”

警方昨晚发出文告，警方昨天早上10时15分，接获一宗伤人案的通报。警方到场后，49岁男子倒地不起，随后被医护人员当场宣告不治。一名49岁男子涉嫌在上述单位谋杀而被捕。

文告中也提及，根据初步调查结果显示，两人早前就已相识，目前案件仍在调查当中。

落网嫌犯将于明日（5日）提控上庭，一旦罪成可面对死刑。

据悉，死者与嫌犯都是来自缅甸，并已经在本地工作一段时间。

一名11楼的女佣指出，单位内有四男二女，已居住多年。“他们通常周一到周五工作，周末时较清闲，不时也会在门前抽烟喝酒。”

另一名受访者吴先生（36岁）则指出，之前住着一户华人家庭，期间也把房间分租出去。

“我在昨日看到七八名警察上门后，就知道情况不妙。”