被拒入“发难”还与他人起纠纷 男司机把车挡在停车场入口

（早报讯）男司机被拒绝进入停车场，竟挡在入口，还当场与另一名男子起纠纷。

一名网友昨天（4月3日）在SG Road Vigilante面簿贴文，申述一名男司机坚持把车停在停车场的入口不肯让步，造成交通阻塞。

这起事故发生于早上约11时，地点是阿尔伯王园附近的KAP Residences停车场。

根据贴文，一名男司机相信是KAP Residences的商业单位租户，坚持要在住宅停车场停车。当他被管理层拒绝进入时，坚持把车停在入口。

他的汽车阻碍了停车场入口，也导致20多辆车塞在入口处外，造成武吉知马路上段交通堵塞。

该网友也公布了男司机与另外一名男子吵架的视频。据视频，一名男子向男司机表示，他已经通知管理层和报警，而且男司机在浪费大家的时间。

男子也发现男司机原来不是住在这里的居民，开始向他大喊，双方过后一度互骂。男子跟他说，商场停车场还有停车位。

另一名自称是公寓管委会的人走前解释住宅停车场只是给居民使用，男司机却坚持KAP Residences一直以来会让他在居民停车场停车。

男司机说：“我以前都能在这里停车，现在为什么不能？”

据贴文，男司机在有人报警后才离开。据商场保安称，这已经不是第一次。

贴文一发布便引起许多关注，网友一面倒地批评男司机。一名网友指出，商住两用的综合项目就会有这个问题。