放宽措施首日公共交通乘客量没有明显增加

（早报讯）尽管更多上班族可回返工作场所，不过地铁巴士今早并未出现大批人潮，只有少数乘客注意到地铁列车在早上尖峰时段比之前较拥挤了一些。

本地疫情趋向稳定，我国今天起进入新一轮放宽阶段，任何时候返回工作场所办公的员工人数顶限，比率将从现行的50％调高至75％，居家办公无须是既定工作模式，员工也不必强制分组办公。

尽管如此，不少公司仍保留现有工作安排，不强制规定员工必须回去工作场所，公共交通也因此没有出现大批人潮。

杨林蓉（45岁，人力资源经理）今早8时半从淡滨尼搭巴士到巴特礼站，再换乘地铁到碧山。她受访时说，她所乘搭的巴士向来较拥挤，今早也不例外。“至于地铁，到了实龙岗和碧山这两个转换站时有较多人上车，不过还是有充足的站立空间。”

林向东（37岁，打印业）之前只须每两周返回工作场所一两次，今天起每周得回去三次。不过他的公司允许员工自行决定上班时间，他今早乘搭地铁时顺利避开尖峰时段。

“除非需要开会或见客户，老板说我们可以早上10点之后才进公司，那个时候不算是尖峰时段，搭地铁也就没那么拥挤。”

陆交局近期在MyTransport.SG应用增添新功能，让公众查询个别地铁站的拥挤程度，以更好地规划出行时间。公交业者新捷运和SMRT则指出，公司会密切观察巴士和地铁服务的需求，必要时会作出调整。