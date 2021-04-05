被叼出笼吃进肚 笼中鸟惨变犀鸟盘中餐

（早报讯）笼中鸟变盘中餐，一只被人饲养的小鸟遭犀鸟从笼子里叼出来，一口吃进肚里！

有网友昨天（4日）将上述鸟吃鸟的视频，上载到面簿专页“Singapore Wildlife Sightings”，引起网民关注和议论。

根据时长1分39秒的视频，犀鸟先飞到一座组屋高楼的围墙上伫立和四处张望，而它伫立的楼上楼下两层楼的走廊和外墙上，则悬挂了五六个鸟笼。

当犀鸟靠近时，那些鸟笼里的小鸟明显感到不安，在笼里四处乱窜乱飞；而犀鸟则张望一阵子，似乎在是选定好它的猎物，随后便向最左边的笼子跳去。

说时迟，那时快，只见犀鸟用它的喙伸进鸟笼，通过鸟笼格栅之间的微小空隙，将飞到鸟笼边缘的小鸟一把拉出来。小鸟一番挣扎不果，之后便一动不动，犀鸟此事将小鸟一口吃进肚子。在整个过程中，犀鸟都没有破坏到笼子。

该视频中也能听见几把声音，包括起初在犀鸟捕食前，一名女士说：”我认为它会打破笼子。”

之后，身旁的小女孩在犀鸟吞噬小鸟时说：“哦！它叼走了那只鸟。”那位女士也随后在笼中鸟被咬的时候说道：“小鸟的主人在哪里？”

视频发布后，不少网友都很同情笼中鸟的遭遇。由于视频是由旁观者从楼下拍摄的，许多网友也认为，旁观者不应该袖手旁观，指他们其实大可以帮忙把犀鸟赶走。

也有网友认为这是大自然弱肉强食的法则，而且犀鸟并不会分辨哪些是野外哪些是人饲养的小鸟，大家可不用大惊小怪。署名“Gavin”的网友则认为：“不要把鸟挂在外面就不会发生这种事了。”