多多恢复疫前运作奖金累积四期 字迷申诉不知

（早报讯）多多流程奖金的游戏规悄悄“打回原形”，重回疫情前情况，第一组奖金要连续三期没人中，到了第四期才“强行发放”。

在刚过去的4月1日，多多第一组奖金送出1104万8184元，共有三位幸运儿得奖平分奖金，一夜之间成为百万富翁。这是自去年病毒阻断措施以来，新加坡博彩公司的多多第一组奖金首次累积到第四期才发放。

其实，早从星期一（3月30日）傍晚多多开彩后不久，多多迷就已察觉有些“不一样”，原本以为累积到第三期就“发放”的流程机制非但没“启动”，第一组奖金竟还累积多一期至超过800万元，不少多多迷一时之间还以为自己眼花看错。

同一天傍晚，本报就陆续接到不少多多迷的询问电话，大家都想知道，第一组奖又再累积超过800万元，是流程奖金的规则有变？还是一时的人为疏忽？

多多迷也说，这样一个“突如其来”的安排，固然给下注者带来一个小小的惊喜，但也让一些多多迷感到很纳闷，冲着流程奖金加大投注额的多多迷更有多花冤枉钱的感觉。

根据博彩公司最初设立流程奖金时的规定，若连续三期无人测中头奖，第一组奖金就会自动转为流程奖金，倘若第四期仍没有人测中头奖，就会发放到第二组。

疫情去年年初暴发后，博彩公司为了避免下注人潮，6月就修改了流程奖金的规则，只要一期没人测中，下一期的第一组奖金就会转成流程奖金送出。去年11月，疫情有所改善，流程奖金就放宽多一期至第三期才发出。这一次，流程奖金进一步放宽，但坊间似乎没人知道。

新加坡博彩公司发言人今早受询时说，3月22日起，多多奖金的制度已经改回在第四期发出流程奖金，而且有通过手机应用通知使用者这项修改。

发言人也说，据工作人员几个月的观察，公众在博彩公司外排队时，会注意安全距离，公司因此才决定恢复成疫情之前，在第四期发出流程奖金的做法。